Заседание политсовета партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» состоится в воскресенье, и станет известно, будет ли правящая партия поддерживать кого-то на президентских выборах, передаёт Sputnik.

Представители «Грузинской мечты» не раз заявили, что не намерены представлять своего кандидата, и, скорее всего, они поддержат независимого. Эксперты не исключают, что правящая сила сделает ставку на Саломе Зурабишвили, которая идет на выборы в качестве независимого кандидата.

«Мы поддержим независимого кандидата… На заседании политсовета состоится обсуждение, и после этого мы, безусловно, ознакомим вас с решением. Однако то, что мы не представляем кандидатуру на этих выборах, и то, что кандидат от «Грузинской мечты» не примет участие в президентских выборах,– данное решение не изменится», — сказал лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе журналистам.

Свои обещания правящая партия сдержала. В субботу ЦИК Грузии завершил прием заявлений желающих зарегистрироваться на предстоящих выборах, и среди них не оказалось представителей «Грузинской мечты». За президентское кресло решили побороться 45 кандидатов.

Ранее в СМИ распространились результаты последнего внутреннего социологического исследования «Грузинской мечты».

Согласно этим данным, лидирует кандидат десяти оппозиционных партий — экс-глава МИД и член «Единого национального движения» Григол Вашадзе. За него готовы проголосовать 25,8% опрошенных. Далее следует один из лидеров партии «Европейская Грузия – движение за свободу» — Давид Бакрадзе (15%). Зурабишвили в этом исследовании досталось третье место (12,8%).

Лидера «Лейбористской партии Грузии» Шалву Нателашвили готовы поддержать 4,4% избирателей, а экс-спикера парламента, лидера «Движения строительства» Давида Усупашвили – 2,1%.

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября. Сразу после этого вступят в силу поправки в Конституцию, согласно которым президент хоть и останется главой страны и главнокомандующим, все решения ему придется согласовывать с правительством. При этом президент сохранит за собой право на помилование заключенных, использование вето на принятые парламентом законопроекты и назначение референдумов.

После полного задействования обновленной Конституции Грузия окончательно перейдет на парламентскую форму правления.

Minval.az