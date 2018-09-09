Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Днем умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 40-45 процентов.

Minval.az