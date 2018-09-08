В Нахчыване состоялся «Фестиваль национальной одежды».

Как сообщает Report, на фестивале, организованном в историко-архитектурном музейном комплексе «Нахчывангала», ансамбль старинных музыкальных инструментов Нахчыванской государственной филармонии, а также танцевальные коллективы Нахчыванской государственной филармонии, Нахчыванской государственной детской филармонии и другие коллективы исполнили народные песни и национальные танцы.

В исполнении актеров нахчыванских театров были представлены различные композиции.

На фестивале на различных изобразительных и костюмных выставках будут продемонстрированы образцы ручной работы, старинные музейные экспонаты. Дефиле из нарядов периода ханств добавило особые краски мероприятию. Также интерес вызвали книги, которые несли в руках молодые люди, одетые в национальные одежды всех регионов Азербайджана.

В фестивале наряду с местными жителями приняли участие иностранные туристы и гости конференции под названием «Нахчыван: столица исламской культуры».

Minval.az