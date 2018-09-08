Министерство внутренних дел прокомментировало проблемы с выдачей в Азербайджане удостоверений личности нового поколения мужчинам.

На запрос Report в связи с этим ответил замначальника пресс-службы МВД, полковник полиции Орхан Мансурзаде.

Он напомнил, что с 1 сентября началась массовая выдача гражданам страны удостоверений личности нового поколения, и для этого электронные базы данных 7-ми госслужб были интегрированы друг в друга.

«При реализации новых проектов могут возникнуть какие-то технические неполадки. С этой точки зрения выдача удостоверений личности нового поколения не исключение. То есть при интеграции систем технические неполадки неизбежны, наблюдаемые мелкие недочеты сразу же устраняются, возникшие мелкие технические моменты незамедлительно решаются уполномоченными сотрудниками соответствующих органов. Здесь не может идти речи об отказе в выдаче гражданам удостоверений личности», — добавил представитель МВД.

Minval.az