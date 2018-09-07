1 сентября Владимир Путин приехал в «Сириус» после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как пишет российская газета «Коммерсантъ», было подписано много соглашений, а сам Ильхам Алиев, когда после переговоров в узком составе делал заявление для прессы, с нажимом говорил про пользу поставок российского оружия и том, как благотворно это скажется на общем климате в регионе (и может даже, чем черт не шутит, на урегулировании в Нагорном Карабахе).

«По протоколу после заявлений для прессы Владимир Путин должен был проводить Ильхама Алиева до крыльца резиденции Бочаров Ручей, а сам намерен был ехать в «Сириус». Но вместо этого он снова уединился с Ильхамом Алиевым, чего никто в окружении ни того, ни другого не ожидал, и еще больше часа провел с ним совсем уже один на один в одной из самых укромных частей резиденции. Этим переговоры отличались от всех последних, которые президент проводит с коллегами из других стран в Бочаровом Ручье», — отмечает газета.

Minval.az