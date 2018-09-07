В Губинском районе при родах умер младенец.
Как сообщает Report, роженицу, жительницу Губы Турадж Назар гызы Султанову 1994 г.р. доставили в родильное отделение Губинской центральной районной больницы.
Младенец (мальчик) родился мертвым. Это — первые роды Т.Султановой.
Как заявил свекор девушки Салман Султанов, причиной произошедшему стала халатность врачей.
Мужчина заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы для расследования факта: «До последнего месяца беременности моя невестка находилась под наблюдением врачей. Они заявляли, что каких-либо проблем нет. Однако спустя 20 минут после того, как мою невестку приняли в больницу для родов, заявили, что ребенок уже умер в утробе. Мой внук умер из-за халатности врачей».
Как отметил главврач Губинской центральной районной больницы Альяр Сарваров, младенец родился мертвым: «Это — не ошибка врачей. Смерть ребенка стала следствием патологии матери».