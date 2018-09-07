За последний месяц в Азербайджане от болезни умерло 10 заключенных.

Как сообщает Report, случаи были зарегистрированы в лечебном учреждении Пенитенциарной службы министерства юстиции.

За последний месяц в этом учреждении скончались 10 человек, получавших лечение от различных заболеваний.

Report представляет список умерших заключенных:

Намиг Герай оглу Джалилов 1974 г.р.

Игорь Валентинович Вишников 1957 г.р.

Вугар Мирнизами оглу Ахмедов 1979 г.р.

Вагиф Фирудин оглу Алиев 1952 г.р.

Бахман Мирдамат оглу Зейналов 1981 г.р.

Алмаз Али гызы Джалилова 1950 г.р.

Годжаали Тевеккюль оглу Джавадов 1966 г.р.

Вагиф Валех оглу Атакишиев 1972 г.р.

Хикмет Октай оглу Мамедов 1963 г.р.

Чингиз Ислам оглу Мансуров 1964 г.р.

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