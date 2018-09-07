«Если иностранные граждане хотят приехать в Азербайджан, чтобы поохотиться, они должны обратиться в соответствующие компании».

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий Хикмет Ализаде.

Он отметил, что эти компании в соответствующем порядке должны обратиться в министерство для сотрудничества:

«Если у компании есть успешный опыт, мы готовы с ними сотрудничать. С компаниями, желающими организовывать охоты, мы подписываем обязательство. Мы нацелены на то, чтобы охота в Азербайджане была цивилизованной. Охота должна быть такой, чтобы окружающей среде не был нанесен серьезный ущерб».

Х.Ализаде отметил, что с начала сезона охоты и по сей день, в течение 3 месяцев в министерство обратилось 10 компаний, намеревавшихся организовать охоту для иностранных охотников: «Из них семь компаний хотели организовать охоту на горного буйвола, три компании — охоту на птиц. На обращения всех этих 10 компаний был дан положительный ответ».

Minval.az