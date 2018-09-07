Чистый убыток ООО «Baku Crystal Hall» (Bakı Kristal Zalı) по итогам деятельности в 2017 году составил 10 млн 460 тыс. 237,54 манатов, что на 55% превышает показатель 2016 года.

Согласно опубликованной финотчетности общества, в 2017 году операционные доходы составили 369 тыс. 481,62 манатов, операционные расходы – 10 млн 828 тыс. 719,16 манатов.

Активы общества в 2017 году сократились на 4,7% — до 176 млн 535 тыс. 977,09 манатов, обязательства – в 5 раз – до 72 тыс. 542,1 тыс. манатов.

Уставный капитал Baku Crystal Hall на 1 января 2018 года равен 191 млн 567 тыс. 449,92 манатов, суммарные накопленные убытки – 17 млн 206 тыс. 974,93 манатов, отмечает «Интерфакс-Азербайджан».

Minval.az