На основе многочисленных обращений от граждан, созданной в Исполнительной власти города специальной комиссией были проведены разбирательства на территории, именуемой «Зейтунлуг» в 6-м микрорайоне Бинагадинского района, близ мечети «Гейдар», обнаружены факты ограждения заборами участков с зелеными насаждениями, незаконно захваченных некоторыми дельцами, продажи их различным лицам, сруба в некоторых местах оливковых деревьев, уничтожения зеленых насаждений.

Как сообщает Report, в связи с этим с привлечением техники и живой силы ИВ г.Баку и ИВ Бинагадинского района на месте насаждения оливковых деревьев были демонтированы ограждения 16 незаконно захваченных различными людьми земельных участков общей площадью 3 гектара, территория очищена от стройматериалов и отходов. Начаты работы по посадке на данной территории новых деревьев и восстановлению зеленых насаждений. В связи незаконным ограждением заборами территории парка и уничтожением зеленых насаждений состоялось обращение в правоохранительные органы.

В ИВ города сообщили, что работы по благоустройству и строительству в районах столицы, сносу захваченных земельных и зеленых участков, их очищению и устранению беспокоящих граждан факторов продолжаются.

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