Режим свободной торговли между Грузией и Азербайджаном работает с определенными погрешностями, и его необходимо расширить. Об этом сегодня на брифинге перед заседанием правительства заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сообщает Грузия Online.

Назначенный в июле на пост премьера Бахтадзе 30 августа посетил Азербайджан с первым официальным визитом. В Баку он провел переговоры с Президентом Ильхамом Алиевым, с премьер-министром Новрузом Мамедовым и председателем парламента Октаем Асадовым. Между Грузией и Азербайджаном действуют два соглашения о свободной торговле. Одно из них было оформлено в 1996 году, а второе — в рамках организации ГУАМ, в 2002 году.

«Азербайджан является нашим стратегическим партнером. Я хочу вам сказать, что встреча [в Баку] была очень плодотворной. Мы обсудили очень важные совместные проекты, которые придадут новый импульс экономическим отношениям Грузии и Азербайджана. Вам известно, что межу нами есть режим свободной торговли, однако у него есть определенные погрешности. Вместе с тем, нашей позицией является то, чтобы мы расширили существующую рамку режима свободной торговли с Азербайджаном, и к нему должна прибавиться сфера обслуживания», — сказал Бахтадзе.

Согласно статистическим данным, Азербайджан входит в пятерку основных торговых партнеров Грузии. С января по июль внешнеторговый оборот между Грузией и Азербайджаном составил более 584 миллионов долларов.

Страны надеются к концу 2018 года увеличить торговый оборот до 1 миллиарда. Однако, по словам Бахтадзе, этого недостаточно и показатель в течение следующих двух лет должен вырасти на 50-60%.

«У обеих сторон есть готовность в течение следующих двух лет увеличить торговлю. В качестве ориентира мы возьмем цифру текущего года — 1 миллиард долларов, и в ближайшие два года увеличим ее, как минимум, на 50-60%. Это очень важно для того, чтобы мы осуществили стимулирование торговли в Грузии, и чтобы было больше торговли с нашими соседними странами», — добавил он.

Грузию и Азербайджан также связывают совместные стратегические проекты — железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. В ходе своего визита в Баку Бахтадзе обсудил и возможность развития новых региональных проектов.

«Вместе с тем, активно рассматриваются и, естественно, мы их поддерживаем, новые региональные энергопроекты, которые дадут возможность более эффективно использовать транзитный потенциал Грузии, и чтобы Грузия от этого получила дополнительный доход», — сказал Бахтадзе.

Грузинский премьер также предлагает азербайджанской стороне создавать в Грузии совместные предприятия, чтобы в дальнейшем вывозить создаваемую продукцию в ЕС. Это возможно благодаря подписанному Грузией в 2014 году Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, неотъемлемой частью которого является договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

«Вместе с тем, мы договорились, что соответствующие ведомства рассмотрят и сформируют совместные предприятия, которые дадут возможность использовать более эффективно наш режим свободной торговли с Европой и увеличить экспорт из нашей страны в направлении Евросоюза», — заключил премьер.

Кроме того, по словам Бахтадзе, в Баку он рассмотрел и другие аспекты двухсторонних отношений, такие как культурные, гуманитарные отношения, а также отношения в сфере образования.

Minval.az