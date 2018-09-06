Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович распорядилась об открытии посольства в Азербайджане.

«Мы приняли решение о закрытии временного офиса в Азербайджане. Но, я приняла решение о деятельности постоянного посольства Хорватии в Баку. В этой связи, я назначу посла в Азербайджан», — заявила К.Грабар-Китарович по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Хорватский президент также отметила, что в ходе проведенных с азербайджанским коллегой переговорах, стороны обсудили потенциал, существующий в различных сферах сотрудничества между двумя странами. «Я считаю важными и приветствую, подписанные сегодня нами документы. Это придаст толчок нашим двусторонним отношениям. Уверена, что мы будем развивать наше сотрудничество в сфере обороны, т.к. в 2013 году был подписан соответствующий Меморандум о взаимопонимании», — сказала она.

По ее словам, военнослужащие Азербайджана и Хорватии, согласно имеющейся договоренности, могут получать образование в различных военных курсах и военных школах.

К.Грабар-Китарович также высоко оценила позицию Азербайджана по развитию отношений с ЕС в двустороннем формате. «Хорватия сторонник развития широкого сотрудничества между странами Южной и Центральной Европы, с государствами Каспийского бассейна. Азербайджан поддержал эту инициативу. В этой инициативе могут участвовать различные страны. Думаю, что в ходе саммита по данному вопросу, который состоится в сентябре 2018 года в Бухаресте, будут предприняты важные шаги», — отметила она.

В свою очередь, И.Алиев отметил успешное развитие сотрудничества Азербайджана с ЕС. Глава государства напомнил, что Баку и Брюссель в июле текущего года подписали документ о приоритетах партнерства. «Это важный шаг для подписания нового соглашения. В настоящее время Азербайджан и ЕС работают над новым соглашением. Работы идут хорошо», — сказал И.Алиев.

«Хорватия всегда поддерживала и вносила свой неоценимый вклад в сотрудничество Азербайджана с ЕС»,- добавил он.

Minval.az