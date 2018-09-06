Хорватия хочет стать участником проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), предусматривающего создания трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, заявила президент Колинда Грабар-Китарович.

«Хорватия хочет стать хабом в регионе. Для этого, мы бы хотели стать участниками проекта строительства газопровода (ЮГК), который реализуется по инициативе Азербайджана и, который проходит через территорию ряда стран», — сказала К.Грабар-Китарович в четверг в Загребе, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

По ее словам, в рамках этого проекта прокладывает газопровод вдоль Адриатического моря.

«Мы также заинтересованы в строительстве терминала сжиженного газа на острове Крк. Это позволит расширить возможности выхода на энергетические рынки для Азербайджана», — добавила она.

И.Алиев, в свою очередь, считает важным укрепление сотрудничества с Хорватией в сфере энергетики. «Проект ЮГК объединяет 7 стран, предусматривает прокладку газопроводов протяженностью 3,5 тыс. км из Баку в Европу. Этот проект состоит из 4 сегментов и успешно реализуется. В мае 2018 года состоялось официальное открытие ЮГК, в июне – газопровода TANAP. Уверен, что в ближайшие два года первый азербайджанский газ поступит в Европу, что позволит внести вклад в укрепление энергетической безопасности Европы», — отметил он.

Президент Азербайджана подчеркнул, что поэтому важно сотрудничество с Хорватией в этой сфере. «По строительству Ион-Адриатического газопровода ведутся очень важные переговоры», — добавил он.

И.Алиев отметил, что подтвержденные запасы газа Азербайджана составляют 2,6 трлн. кубометров. «Это означает, что будут предприняты дополнительные шаги для увеличения добычи газа и расширения географии экспорта», — сказал азербайджанский лидер.

Minval.az