Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Бразилии Мишеля Темера с национальным праздником страны.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент, от себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Федеративной Республики Бразилия – Днем независимости.

Верю, что отношения между Aзербайджаном и Бразилией и впредь будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Бразилии – постоянного спокойствия и благополучия».

Minval.az