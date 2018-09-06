Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает высокий уровень сотрудничества с НАТО.

«Сотрудничество Азербайджана с НАТО находится на высоком уровне. Азербайджан не так давно принял решение об увеличении воинского контингента в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка». Сегодня 120 азербайджанских военнослужащих служат в Афганистане», — сказал И.Алиев в Загребе, выступая с совместным заявлением для прессы с хорватской коллегой.

По его словам, Азербайджан предоставляет свое воздушное пространство и транспортную инфраструктуру для обеспечения миссии «Решительная поддержка». «Это имеет важное значение для успешного продолжения миссии», — добавил президент.

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан является «важным партнером НАТО».

Minval.az