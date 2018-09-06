Утром на территории Хатаинского района произошла попытка массового суицида. Так, шестеро молодых мужчин взобрались на подъемный кран и хотели броситься вниз.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Спасательной службы особого риска провели с мужчинами психологическую беседу и отговорили их от самоубийства. Причина – увольнение и невыплата фирмой «Aves» MTK суммы зарплаты размером в 1200 манатов – каждому.

Отметим, что не так давно в том же Хатаинском районе произошла аналогичная попытка суицида: 28 августа четверо рабочих строительной компании взобрались на последний этаж строящегося 16-этажного здания, расположенного по улице Сулеймана Везирова, и стали кричать, что бросятся вниз, если им не выдадут заработную плату.

Правда, в этом случае сотрудники не были уволены, им просто не платили несколько месяцев. К счастью, сотрудникам МЧС удалось предотвратить трагедию. По данному факту ведется разбирательство.

Примечательно, что в том же Хатаинском районе в марте этого года произошла еще одна попытка суицида из-за задержки зарплаты, когда житель столицы Зейналов Бахруз Фейруз оглу (1985 г.р.) облил себя бензином и поджег. К счастью, находившиеся поблизости люди сбили пламя. Выяснилось, что Зейналов работал водителем в компании ООО Elat. Владелец компании не выплатил мужчине двухмесячную зарплату (1500 манатов), поэтому Зейналов пошел на крайний шаг.

Мы не станем приводить все случаи попыток суицидов из-за нечистоплотных работодателей, будем рассматривать только вышеназванные случаи. В том, что это именно трагедия, причем – трагедия чисто социального характера, – нет никаких сомнений. Не от хорошей жизни группа людей решится на такой страшный шаг. Пусть не группа, пусть даже один человек.

Азербайджан это уже проходил, и не раз, когда отчаявшиеся граждане обливали себя бензином, бросались с крыши – и отнюдь не из-за несчастной любви или временного умопомрачения. И кроме последней строки в новости про суицид (или попытку суицида) о том, что по факту ведется расследование, чаще всего читатель больше не получает никакой информации в последствии.

На самом деле, все гораздо сложнее: если разматывать клубок данной проблемы и рассматривать досконально все нити, образующие этот клубок, то можно столкнуться с очень многими фактами нарушения закона со стороны как работодателей, так и тех, кто решил свести счеты с жизнью (ну, или сделал вид, что собирается сводить).

Конечно же, многие читатели скажут, что статью 125 УК АР (доведение до суицида) никто не отменял. Но на самом деле, не стоит акцентировать внимание на мысли о том, что именно по этой статье – как наиболее серьезной — нечистоплотные работодатели понесут какую-либо ответственность. Согласно мнению юриста Идриса Агаева, а все потому, что доведение до суицида (подстрекательство к суициду) нужно еще доказать, и установить – имело ли место на самом деле подстрекательство, практически невозможно.

Но есть еще несколько статей, правда, не из УК АР, а из КоАП, согласно которым работодателей ждут крупные штрафы, если при найме сотрудников с людьми не были заключены трудовые договора. Кроме того, даже если договора были заключены, но условия их не соблюдались, работодатели заплатят крупные штрафы.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

— Согласно ст.192.1 Кодекса АР об административных проступках, привлечение работодателями физического лица к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без заключения трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, — влечет наложение штрафа на должностные лица в размере от трех тысяч до пяти тысяч манатов, на юридические лица в размере от 20 тысяч до 25 тысяч манатов. Выдача работнику заработной платы в размере ниже установленной законодательством минимальной заработной платы влечет наложение штрафа на должностные лица в размере от тысячи до 1500 манатов.

Допущение нарушений закона при исчислении и выплате заработной платы и отпускных работника, за исключением недочетов, допущенных в результате математических расчетов, — влечет наложение штрафа на должностные лица в размере от 700 до 1500 манатов.

Согласно статье 162-1 Уголовного Кодекса АР, привлечение значительного числа работников к выполнению каких-либо работ (услуг) без вступления трудового договора (контракта) в юридическую силу в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, — наказывается штрафом в размере от 7 000 до 10 000 манатов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

162-1.2. Те же деяния, совершенные повторно, — наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Примечание:

1. В статье 162-1.1 настоящего Кодекса под «значительным числом» подразумевается десять и более работников.

2. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное статьей 162-1.1 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно заключило со своими работниками трудовой договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, и полностью выплатило в государственный бюджет налоги и взносы по обязательному государственному социальному страхованию, от уплаты которых оно уклонилось.

3. Лицо освобождается от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящего «Примечания», только один раз.

Отметим, что в конце 2017-го года в ходе проверок, проведенных Центром мониторинга трудовых отношений Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте АР, было обнаружено, что в строительных компаниях Баку 264 человека работали без трудового или служебного (гражданского) договора. Выявленные факты были направлены в министерство труда и социальной защиты населения и Генпрокуратуру для принятия соответствующих мер.

По любому, все эти детали выяснятся в ходе расследования, и взыскание за противоправные действия последуют только после того, как будет вынесено решение. А если учесть, что мы живем в Азербайджане, где невероятные бюрократические проволочки считаются нормой, так же, как и информация о том, какому госчиновнику или олигарху принадлежит фирма, допустившая нарушение, то бывшим суицидникам, рискнувшим судиться, придется не сладко. Особенно, если учесть тот факт, что они сами могут ответить перед законом как нарушители общественного порядка (ну, разве что, если суд с состраданием отнесется к моральному состоянию людей, оставшихся без работы и без денег). А ведь могут навесить еще и «шантаж, и психологическое давление», потому подстрекательство к суициду (которое еще нужно доказать) – может сработать, но не в случае с группой из 6-ти человек.

Нам не известно, добиваются ли своих прав люди, которые на самом деле решаются на такой страшный поступок, как суицид. Ведь в Азербайджане уже достаточно было случаев, когда отчаявшиеся люди, не нашедшие справедливости ни в полиции, ни в органах судопроизводства, готовы были наложить (и накладывали) на себя руки.

Но, тем не менее, все же попытка суицида – это не суицид, кроме того, вполне вероятно, что даже задумки наложить на себя руки у протестующих не было.

Согласно мнению психолога Азада Исазаде, попытка суицида – это так называемый акт показательной аутоагрессии, направленной исключительно против себя. Таким образом, человек, понимая, что не может по-другому добиться своих прав, предпочитает расправиться именно с самим собой. В противном случае, если он будет выражать протест как-то по-другому – его могут наказать: уволить, оштрафовать, даже посадить на 15 суток. В случае же показательного перевода агрессии на себя у человека остается надежда, что его услышат и проблемы решат. Тоже самое и голодовка, которая тоже является актом показательным.

Яна Мадатова

Minval.az