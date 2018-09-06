Инспекторы Дорожной полиции Баку изучают арабский, русский, английский и другие языки.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, для успешной работы инспекторы должны знать несколько языков, так как в Азербайджан прибывает все больше иностранных туристов.

«Мы живем в XXI веке, туристический сектор Азербайджана развивается с каждым годом. Поэтому знание инспекторами английского, русского и других языков очень позитивное явление. Ведь инспекторы объясняют водителю совершенное им нарушение, помогают людям на дороге. Сейчас многие наши сотрудники учат и арабский язык, так как в Азербайджан приезжает много туристов из арабских стран», — подчеркнул В. Асадов.

В свою очередь, как сообщил глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, знание иностранных языков сотрудниками очень важно.

«Руководство Дорожной полиции Азербайджана уделяет этому огромное внимание, организовывая соответствующие тренинги для сотрудников. Благодаря такой помощи у нас уже есть сотрудники, свободно владеющие не только азербайджанским, но и русским, и английским, и французским, и немецким языками», — подчеркнул Р.Гулиев.

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