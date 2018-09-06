В четверг по завершении встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в расширенном составе с участием делегаций.
В четверг по завершении встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в расширенном составе с участием делегаций.
Дата: 2018/09/06 13:40
Раздел: Азербайджан
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