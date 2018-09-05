Правительство Азербайджана гарантирует безопасность сборной Армении по дзюдо на чемпионате мира в Баку, заявил глава Минспорта Азербайджана Азад Рагимов.

Он подчеркнул, что перед ЧМ по дзюдо сборная Армении, так же, как и перед прошлыми турнирами, получила гарантии безопасности от имени Баку. «В этот раз мы также дали все гарантии, соответствующий документ был предоставлен от имени государства с полной гарантией безопасности и визовой поддержкой. Копия письма была выслана в Международную федерацию дзюдо и Европейский союз дзюдо. Мы выполнили все обязанности, и почему сейчас происходит эта ситуация, совершенно непонятно», — цитирует министра ТАСС.

Рагимов напомнил, что делегация из Армении впервые прибыла в Баку на чемпионат мира по борьбе в 2007 году. Тогда, при представителях Международного олимпийского комитета, было заключено соглашение, гарантировавшее безопасность армянским спортсменам. Накануне юношеского чемпионата Европы по дзюдо Азад Рагимов ездил в Ереван, где был подписан соответствующий документ, благодаря которому азербайджанские дзюдоисты смогли принять участие в чемпионате в Ереване.

Глава Минспорта Азербайджана уточнил, что спустя некоторое время стороны договорились о том, что для экономии времени на поездки и подписания соглашений Еревану было дано гарантийное письмо от имени государства, по которому 23 спортсмена из Армении участвовали в I Европейских играх в Баку в 2015 году. «По возвращении они написали, что были всем довольны, в том числе и их тренерский штаб», — подчеркнул Рагимов.