Азербайджан планирует до конца 2018 года открыть Торговый дом (ТД) и Винные дома (ВД) в России, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» министр экономики Шахин Мустафаев.

«В 2018 году в Екатеринбурге будет открыт ТД Азербайджана, в Москве и Санкт-Петербурге — Винные дома», — сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в мае текущего года в Астрахани открылся Азербайджанский Деловой центр. До конца 2018 года в Центре начнут деятельность Винный дом и Чайный дом Азербайджана.

Ш.Мустафаев также отметил, что в 2017 году Азербайджан увеличил экспорт фруктов и овощей в Россию, данная тенденция сохранилась и в первом полугодии 2018 года. «Экспорт фруктов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, а овощей – 58,4%. По итогам первого полугодия 2018 года экспорт фруктов вырос на 70,6%, овощей — на 10,3%», — подчеркнул он.

Глава Минэкономики добавил, что более 20 азербайджанских предприятий, специализирующихся на производстве мясомолочной продукции включены в реестр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при министерстве сельского хозяйства России. «Это позволяет данным предприятиям беспрепятственно экспортировать производимую продукцию в Россию», — сказал Ш.Мустафаев.

Minval.az