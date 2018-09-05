Один из постоянных знатоков «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявил о том, что покидает проект. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок — отдельное умение. Это мое решение больше не играть в Нескучном. И только мое», — говорится в сообщении.

Он также шутливо уточнил, что попробует найти «новую игрушку на следующие 20 лет».

Аскеров начал свой пусть в «Что? Где? Когда?» в 1989 году в составе бакинского клуба «Атешгях». Некоторое время играл в командах Алексея Блинова и Балаша Касумова, а затем сам стал капитаном. Является обладателем Хрустальной совы и звания гроссмейстера бакинского клуба «Что? Где? Когда?».

Аскеров не раз оказывался в центре скандалов.

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