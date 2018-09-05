В редакцию «Минвала» обратились жители столицы, проживающие в домах, расположенных на ул. М.Шарифли (ст.м «Гара Гараев»), обеспокоенные тем фактом, что в супермаркете «Араз» им часто приходится наблюдать, как люди в антибактериальных масках делают покупки, дотрагиваются до продуктов.

— Рядом находится Противотуберкулезный диспансер № 4, и эти люди в масках – пациенты. Мы очень боимся, потому что туберкулез – страшное заболевание, и эти люди представляют опасность для окружающих. Почему их так спокойно отпускают? Разве можно больным выхолить за пределы больницы?

Для того, чтобы прояснить ситуацию, сотрудник «Минвала» связался с руководством Противотуберкулезного диспансера №4, которое уверило в том, что никакой опасности для окружающих эти пациенты не представляют.

— У нас не закрытая зона, а потому существует режим свободного хождения. Эти люди находятся на лечении, а не в заключении. Да, у нас есть тяжелобольные, которые не могут покинуть больницу в силу своего немощного физического состояния. Эти люди находятся в постельном режиме, под контролем врачей. Кроме того, пациенты, выходящие за пределы больницы, не снимают масок, а потому не опасны. Туберкулез передается воздушно-капельным путем, и только. А если дыхательные пути закрыты масками, ничего не произойдет. Люди могут быть спокойны за свое здоровье. И если уже речь зашла о «контакте» больных со здоровыми, то уместнее всего упомянуть не о пациентах нашего диспансера, выходящих в масках за пределы учреждения, а о потенциальной опасности больных туберкулезом, которые сознательно не идут лечиться, и при этом умудряются устраиваются на работу даже в точки общепита, в школы, в детские сады! Их действительно надо бояться. Вот какой вопрос надо поднимать сотрудникам СМИ. А наши пациенты не опасны, они проходят лечение, — сказала заведующая реабилитационным отделением Сурая Марданова.

Отметим, что Азербайджан не занимает лидирующих позиций по количеству заболевших туберкулезом (во всяком случае, так утверждает Минздрав), и количество больных, проходящих лечение в стационарах страны, насчитывает всего 9 тысяч человек. Лидеры по количеству случаев заболеваемости туберкулезом в СНГ – это Российская Федерация, Казахстан, Молдова, Беларусь. Кроме того, минимальный срок лечения составляет 6 месяцев, если же речь идет об устойчивой форме туберкулеза, то 24 месяца. Такая форма выявлена у 13% новых больных и у 26% повторных. Что касается результатов лечения, то туберкулез в Азербайджане лечится весьма успешно, и для этого в стране есть все необходимые медицинские препараты.

Яна Мадатова

Minval.az