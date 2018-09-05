«В прошлом году в Азербайджане было зарегистрировано 30 тысяч людей, употребляющих наркотики».

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, об этом заявили в Республиканском наркологическом диспансере.

Подчеркивается беспокойство в связи с числом наркоманов в стране. По сообщению, это, преимущественно, люди в возрасте от 18 до 25 лет. Зарегистрированы также 5 малолетних наркоманов, но они не привлечены к уголовной ответственности ввиду своего возраста.

Отметим, что в последние два года наблюдается рост числа женщин, употребляющих наркотики.

Minval.az