МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах США в Азербайджане Уильяму Гилу, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

У.Гил был вызван в МИД, где ему была вручена адресованная в Государственный департамент США нота в связи с незаконной поездкой гражданина этой страны Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана, заявил Х.Гаджиев.

По его словам, во время встречи до сведения представителя США было доведено, что Д.Билзерян, нарушив закон «О государственной границе Азербайджанской Республики» и её Миграционный кодекс, не представив соответствующие документы, в обход установленных контрольно-пропускных пунктов перехода государственной границы проник на оккупированные территории Азербайджана через территорию Армении. Находясь в городе Ханкенди и на других оккупированных территориях, он занимался пропагандой незаконного режима, противоправно приобрёл огнестрельное оружие и в провокационных целях открыл из него показательный огонь по позициям Вооружённых сил Азербайджанской Республики.

Minval.az