Турецкий спортсмен Рамиль Гулиев стал претендентом на звание лучшего легкоатлета Европы в августе. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Турции.

На Чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Берлине 7-12 августа, Рамиль Гулиев побил новый рекорд, пробежав дистанцию в 200 метров за 19,76 секунды.

На звание лучшего легкоатлета Европы также претендуют:

среди мужчин — Арман Дюплантис (Швеция), Зарнел Хьюз (Великобритания), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Коэн Нарт (Бельгия);

среди женщин — Дина Ашер-Смит (Великобритания), Кристин Хуссонг (Германия), Лора Мьюр (Великобритания), Екатерини Стефаниди (Греция), Анита Влодарчик (Польша).

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