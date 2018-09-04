В день Ашура и другие дни нужно стремиться, чтобы не запятнать религию. Для религиозных деятелей, ведущих незаконную деятельность, не будет никаких уступок.

Об этом во вторник, на мероприятии в связи с началом месяца Мухаррам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Председатель УМК сказал, что в день Ашура каждый газий будет отчитываться.

«Не исключено, что будут наблюдаться некоторые ошибки. В будущем мы постараемся их устранить», — добавил Пашазаде, которого цитирует «Тренд».

Пашазаде также отметил, что некоторые зарубежные силы хотят спровоцировать в стране сепаратизм, беспорядки.

«Армяне хотят нанести нам удар нашими же руками, привести народ к столкновению. Это те силы, которые не желают видеть сегодняшний подъем Азербайджана. Для некоторых людей нет ничего святого», — сказал председатель УМК.

Пашазаде добавил, что религиозные деятели должны донести эти реалии до народа, люди должны понимать, что необходимо бороться с выступающими против Азербайджана провокаторами.

«Азербайджан – наша родина, поэтому мы должны сообща вести эту борьбу», — отметил председатель УМК.

Minval.az