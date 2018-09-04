Доход Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли»(АЧГ) и конденсата с месторождения «Шахдениз» в январе–августе 2018 года достиг 6,656 миллиарда долларов, говорится в сообщении Фонда.

В целом, начиная с 2001 года в Госнефтефонд поступило 135,42 миллиарда долларов, и нефть остается главным источником валютных поступлений в страну. К примеру, с начала экспорта азербайджанского газа, добытого на месторождении «Шахдениз», поступления по этой линии в фонд составили 2,506 миллиарда долларов.

По итогам первой половины 2018 года сумма активов ГНФАР достигла 38 миллиардов долларов.

Сумма активов и динамика роста средств в ГНФАР (миллиардов долларов): 2010 год – 22,8 (рост — 52,79%); 20011 год – 29,8 (рост — 30,89%); 2012 год – 34,1 (рост — 14,53%), 2013 год – 35,9 (рост —5,12%), 2014 год — 37,1 (рост —3,42%), 33,5 (снижение – 9,5%) в 2015 году, 33,147 (снижение – 1,1%) в 2016 году и 35,8 (рост —8%) в 2017 году, гласят официальные данные фонда.

Minval.az