Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы Шамкирского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы, соединяющей восемь населенных пунктов с населением в семьдесят одну тысячу человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az