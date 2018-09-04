Азербайджанские вина были награждены на шестой выставке «Китай-Евразия» в китайском городе Урумчи, говорится во вторник в сообщении министерства экономики.

При поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Торгового представительства Азербайджана в Китае ведущие производители вина Азербайджана принимали участие в «Шанхайском международном конкурсе вин».

«Шанхайский Международный Конкурс Вин» проходил в рамках Международного конкурса «International Wine Challenge» с участием влиятельных винных компаний по всему миру.

Согласно правилам конкурса, азербайджанские вина прошли дегустацию и были удостоены высокой награды.

Minval.az