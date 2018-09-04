4 сентября Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву в связи с месяцем Мухаррам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на проведенном в связи с этим мероприятии вначале прозвучали аяты из Корана. Выступивший на мероприятии председатель УМК шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал о взаимоотношениях государства и религии в нашей стране, отметил, что Азербайджан является местом, где все представители религии живут комфортно и безопасно, и эта модель – пример для стран мира. В стране невозможно создать конфессиональную дискриминацию, поскольку в Азербайджане очень много здравомыслящих людей. В мире есть силы, желающие нанести вред исламской религии. Азербайджан всегда ведет борьбу с этим и вносит большой вклад в исламскую солидарность.

Затем была зачитана фетва в связи с месяцем Мухаррам. В фетве отмечается: «Совет казиев Управления мусульман Кавказа (УМК) заявляет, что первый день месяца Мухаррам по григорианскому календарю придется на 11 сентября 2018 года, а день Ашура – на 20 сентября.

Религиозные обряды в месяц Мухаррам должны соответствовать славному имени имама Хусейна (а). Траурные меджлисы должны проводиться в мечетях, местах поклонения и относимых к ним территориях, не нарушая при этом общественного порядка. Религиозные мероприятия предписано вести религиозным деятелям, уполномоченным Управлением мусульман Кавказа».

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