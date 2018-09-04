Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Балабаба Гусейнага Рзаев назначен президентом открытого акционерного общества «Азерэнержи», сообщает официальный сайт главы государства.
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Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Балабаба Гусейнага Рзаев назначен президентом открытого акционерного общества «Азерэнержи», сообщает официальный сайт главы государства.
Дата: 2018/09/04 16:27
Раздел: Азербайджан, Важно
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