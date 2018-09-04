Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник, 4 сентября, распоряжение об освобождении от должности президента открытого акционерного общества «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева.

В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС, в результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

Э.Пирвердиев на совещании 4 июля рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% — до 70-75 млн киловатт/час, что и стало причиной аварии на ТЭС. Однако, президент страны И.Алиев заявил, что жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной блэкаута энергосистемы. «Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала», — сказал президент, прервав выступление Э.Пирвердиева.

Minval.az