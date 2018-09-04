Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 5 сентября температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана 5 сентября без осадков, однако утром и вечером на некоторых горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Minval.az