Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини намерен встретиться в Риме с Тони Блэром, выступающим консультантом на проекте Трансадриатического газопровода, который предназначен для транспортировки природного газа из Азербайджана в Европу, сообщает в понедельник на своем сайте газета The Guardian.

«Крайне правый итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини встретится с бывшим британским премьер-министром Тони Блэром в Риме для обсуждения вызывающего вопросы плана продления газопровода, который пройдет от Азербайджана до Апулии на юге Италии», — пишет газета.

Дата этой встречи в статье не указывается.

The Guardian подчеркивает, что Блэр работает консультантом на проекте с 2014 года. Он отказался комментировать изданию цель переговоров, однако отметил, что «Сальвини заявил, что желает заслушать мнение Блэра по проекту газопровода и другим вопросам», отмечает газета.

В то же время издание задается вопросом относительно выбора кандидатуры Блэра для подобной встречи, поскольку тот неоднократно выражал твердую позицию относительно опасности популизма, а также указывал на то, что «упрощенные решения, предлагаемые безудержным национализмом наподобие «Лиги» Сальвини, могут привести к возвращению к фашизму 1930-х годов».

Газета отмечает, что мнения партий, составляющих в настоящее время правящую коалицию Италии, относительно проекта разделились. Так, в июле лидер «Лиги» Сальвини заявил о готовности поддержать проект, отметив, что он поможет снизить цены на газ в Италии.

«Югу Италии нужна инфраструктура. Нам нужно двигаться вперед», — приводит его слова газета.

Однако спустя несколько дней представитель движения «Пять звезд» и министр по делам Юга Италии Барбара Лецци заявила, что стране нужна инфраструктура иного рода: не трубопроводы, а дороги, вокзалы, школы. В то же время, она высказала мнение, что строительство газопровода может не принести пользы и даже навредить. Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо также подтвердил, что его партия не изменила позицию по газопроводу.

В мае сообщалось, что «Пять звезд» оказывает активное противодействие строительству Трансадриатического газопровода. В конце апреля три представителя движения — сенатор Даниэла Донно и конгрессмены Леонардо Донно и Диего де Лорецис — подали в прокуратуру жалобу на компанию TAP AG, занимающуюся строительством газопровода.

Их первая претензия заключается в обнесении зоны строительства трехметровым забором, что, по мнению представителей «Пяти звезд», является нарушением итальянского закона о сохранении ландшафта. Кроме того, для сооружения газопровода были временно пересажены 448 оливковых деревьев, причем сделано это было в апреле, а не в январе-феврале, как было указано в документах.

По словам представителя TAP, компания не нарушала никаких законов, а приостановка может продлиться около двух недель, что не повлияет на сроки окончательной сдачи проекта, намеченные на 2020 год.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Совладельцы проекта — Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Об этом информирует «Интерфакс».

Minval.az