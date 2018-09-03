Правительство РФ одобрило проект соглашения между Москвой и Баку о регулировании исчисления таможенных пошлин и иных сборов в государственный бюджет, взимаемых при экспорте/импорте нефти, природного газа и электроэнергии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кабмина.

Уточняется, что проект соглашения был разработан в целях развития двустороннего сотрудничества в области таможенного дела по итогам заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между обеими странами, прошедшего в декабре 2016 года в Баку.

«Реализация соглашения, в случае его подписания, обеспечит правильное исчисление таможенных пошлин, налогов и других сборов, взимаемых при ввозе или вывозе товаров, перемещаемых по линиям электропередачи (электрическая энергия) и трубопроводным транспортом (нефть, природный газ)», — говорится в сообщении правительства РФ.

Minval.az