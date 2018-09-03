В Азербайджане 33,1 процента населения в возрасте от 15 лет и старше курят, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Согласно исследованиям домашних хозяйств в 2017 году, данные показатели полностью относятся к мужчинам (в связи с очень малым количеством курящих женщин в стране, их число не указано).

0,1 процента курящих — лица в возрасте 15-19 лет, 26,4 процента — 20-44 лет, 50 процентов — 45-64 лет, 36 процентов — выше 65 лет. Также отмечается, что курящие женщины в среднем в день выкуривают три сигареты, мужчины — 15,2 сигареты.

Minval.az