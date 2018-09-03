Азербайджан поддерживает тесные связи со всеми тюркоязычными государствами. Эти связи с каждым днем укрепляются и расширяются. Наши связи охватывают политическую, экономическую, торговую, транспортному, гуманитарную сферы и по всем направлениям мы видим прекрасные результаты. Наши страны поддерживают друг друга и в международных организациях и эта поддержка очень важна. Считаю, что в предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги в связи с нашей деятельностью в рамках международных организаций.

Об этом в понедельник, в частности, в ходе выступления на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Центре культуры имени Чингиза Айтматова «Рух Ордо» в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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