В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении главы компании, незаконно завладевшего крупными суммами денег. Об этом в понедельник говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На основе поступивших от граждан обращений в отношении незаконных действий должностных лиц ОАО Evrokord 2 в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия было установлено, что директор акционерного общества Насими Гюльалиев, воспользовавшись своим служебным положением и заранее вступив в сговор со своими знакомыми Мубаризом Гейдаровым и Рафиком Ахмедовым, распространил среди отдельных граждан ложную информацию о том, что в связи с передачей реализации проекта, якобы предусматривающего проведению новой железнодорожной линии из города Худат к туристическим центрам «Шахдаг» в Гусарском районе и «Туфандаг» в Габалинском районе, у руководимой Гюльалиевым организации, есть необходимость в опытных кадрах. Затем путем мошенничества под предлогом поддержки формированию материально-технической базы ОАО завладел денежными средствами на различную сумму.

Также в ходе следствия было установлено, что Гюльалиев, обманув о наличии в государственных органах знакомых, работающих на руководящих должностях, дал ложное обещание, что может предоставить вынужденным переселенцам квартиры в многоэтажных жилых домах, а также обеспечить прием на работу в госорганах в обмен на взятку. В результате Гюльалиев обманом завладел денежными средствами на суму 37 тысяч манатов, а также подговаривал других к даче взятки.

Насими Гюльалиеву был предъявлено обвинение по статьям 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (неоднократное совершение мошенничества), (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 178.2.4 (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки), Мубаризу Гейдарову и Рафику Ахмедову было предъявлено обвинение по статьям 178.2.1, 178.2.4 и 32.5, 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). В отношении всех этих лиц решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

Minval.az