После Сомали и Катара, Турция может открыть за рубежом свою третью военную базу в Нахчыванском регионе Азербайджана.

Об этом говорится в статье турецкого обозревателя газеты «Sözcü» Зейнеп Гюрджанлы.

Как отмечает автор, сегодня Турция и Россия по многим вопросам являются союзниками, однако по региональным вопросам у них есть расхождения. B частности, это открытая военная поддержка Москвой Армении. Поэтому, реакция России на создание турецкой базы в Нахчыване может быть неоднозначной, полагает Гюрджанлы.

Minval.az