Парковка на новой части бакинского бульвара (у Дворца водных видов спорта в Сабаильском районе столицы, недалеко от «Кристалл холла») стала полностью платной.

Как сообщает 1news.az, на двух дорогах, ведущих от Дворца водных видов спорта к берегу моря (набережной), действуют «парковщики» Управления Приморского парка-бульвара, которые требуют у всех приезжающих водителей один манат за парковку.

Отметим, что это вызывает недовольство граждан, которые считают этот шаг неправильным и ограничивающим их право на отдых.

Но в Управлении Приморского парка-бульвара в комментарии 1news.az по поводу создания платной парковки заявили, что территория бульвара находится в подчинении управления, и оно может реализовывать тут различные проекты, в том числе и такого рода.

Несколько лет после открытия новой части бульвара парковка на всей его территории была бесплатной.

Minval.az