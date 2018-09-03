В понедельник стартуют совместные военные учения «Сокол ТурАз — 2018» (TURAZ Şahini-2018), организуемые командующими ВВС Турции и Азербайджана, сообщают турецкие СМИ.

Военно-воздушные силы двух стран примут участие в учениях, которые стартуют на 3-й Главной реактивной базе в Конье. Соревнования продлятся с 3 по 14 сентября.

Целью этих учений является внесение вклада в военное сотрудничество между странами путем развития функциональной совместимости в летной подготовке. Было сообщено, что будут задействованы боевые воздушные элементы от ВВС Турции и ВВС Азербайджана.

Minval.az