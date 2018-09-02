Новым гендиректором российского отделения Nokia стал Рашид Исмаилов, бывший замглавы Минкомсвязи РФ, сообщили изданию «Вестник Кавказа» на днях в самой компании.

В Nokia Исмаилов займется развитием перспективных направлений работы компании с российскими заказчиками, как традиционными, так и новыми, включая провайдеров, корпорации и государственные структуры. Также он будет представлять интересы компании в контактах с государственными клиентами и надозрными органами.

Также Рашид Исмаилов является главой сервисного подразделения Nokia в Восточной Европе и председателем Совета Международного союза электросвязи.

Исмаилов ушел с должности замглавы Минкомсвязи по собственному желанию в конце июля.

Отметим, что Рашид Исмаилов родился 2 ноября 1965 года в Баку.

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