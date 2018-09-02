В Бишкеке под председательством министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет).

Как сообщает «Анадолу», мероприятие прошло в рамках в VI саммита глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных стран, который пройдет третьего сентября в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.

В мероприятии приняли участие глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Рамиль Хасан и министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Сжижарто (в качестве наблюдателя).

В ходе заседания подписаны довершающие документы касательно Международной тюркской академии (TWESCO) и Фонда тюркской культуры и наследия, а также решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в Тюркской академии. Кроме того, министры согласовали документы, которые будут подписаны на завтрашнем саммите, а также окончательную форму декларации саммита.

Minval.az