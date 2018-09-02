Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем 27-32 градуса тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике погода будет в основном без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 30-35 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах погода в основном будет без осадков. Однако утром в некоторых местах пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах погода в основном будет без осадков. Однако утром в некоторых местах пройдут грозы, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 26-31 градус тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах погода в основном будет без осадков. Однако утром в некоторых горных территориях пройдут грозы, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 13-18, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах осадков не ожидается. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах погода в основном будет без осадков. Однако утром в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-21, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла.

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