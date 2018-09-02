Азербайджанская компания SOCAR CNG сдала в эксплуатацию несколько станций для заправки сжиженным природным газом для грузовых автомобилей в Турции. Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что грузовики посредством СПГ будут экономить 30% топлива.

По данным компании, данный шаг позволит более выгодное с экономической и экологической точки зрения использование СПГ структурам, занятым в промышленности, туризме, строительстве, инфраструктуре и так далее.

Отметим, станции СПГ находятся на расстоянии 200-250 км друг от друга.

Minval.az