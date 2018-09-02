Лидеры Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Турции встретятся в понедельник в Чолпон-Ате на VI саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в пресс-службе президента Киргизии.

По словам собеседника агентства, планируется, что в заседании ССТГ на севере Киргизии в качестве почетных гостей примут участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На саммите ССТГ будут обсуждаться вопросы взаимодействия государств-членов в рамках Тюркского совета, лидеры государств обменяются мнениями по вопросам регионального культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества тюркоязычных государств, а также перспектив развития самой организации и других тюркских институтов», — сообщили в пресс-службе.

Лидеры ССТГ встретятся в Чолпон-Ате после трехлетнего перерыва, по итогам саммита председательство в организации перейдет в Киргизии.

Minval.az