“Россия и Азербайджан – соседи, нас объединяют и железные дороги, и автомобильные дороги, и воздушное сообщение очень активное — и пассажирское, и грузовое”.

Об этом, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая в Сочи совместно с Президентом России Владимиром Путиным заявлением для прессы.

“И мы подробно обсуждали дальнейшие шаги по созданию новых транспортных возможностей для наших стран, а также для наших соседей. Владимир Владимирович отметил важность реализации проекта «Север-Юг». Азербайджан со своей стороны на территории Азербайджана осуществил уже все важные инфраструктурные проекты в этом направлении, и в этом году по сравнению с прошлым годом по транспортному коридору «Север-Юг» транспортировано грузов в 100 раз больше, чем в прошлом. И это только начало, поскольку этот масштабный глобальный проект будет охватывать страны и континенты. Тем самым транзитные возможности наших стран увеличатся, будут созданы тысячи новых рабочих мест.

Сегодня подписаны важные документы в сфере сотрудничества в нефтегазовой сфере. Это традиционная сфера нашего сотрудничества. Есть очень хороший потенциал, перспективы. Владимир Владимирович отметил активное участие российских банков в осуществлении многих важных транспортных, инфраструктурных, промышленных проектов в Азербайджане. Мы это очень приветствуем”, — отметил Президент Ильхам Алиев.

Minval.az