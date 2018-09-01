Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою деятельность в нашей стране военным атташе Вооруженных сил Турции бригадным генералом Зафером Оджаком.

Как сообщается на сайте Минобороны, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, подчеркнули важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта для региона и обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.

Министр обороны поблагодарил военного атташе за те усилия, которые он приложил в сфере расширения военных связей между двумя странами в период своей деятельности в Азербайджане, и пожелал ему дальнейших успехов.Выразив признательность за теплый прием, военный атташе бригадный генерал З.Оджак подчеркнул, что покидает нашу страну с самыми хорошими воспоминаниями и всегда останется искренним другом Азербайджанского государства, народа и Вооруженных сил.

Minval.az