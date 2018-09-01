Азербайджан закупил у России продукцию военно-технического назначения на более чем $5 млрд. Об этом заявил в субботу президент республики Ильхам Алиев по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество в военно-технической сфере. Оно имеет уже большие традиции. Продукция военно-технического назначения, закупленная Азербайджаном в России, превышает $5 млрд, и это имеет тенденцию росту», — цитирует Алиева ТАСС.

Он пояснил, что «Азербайджан продолжает модернизацию своих Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки».

Minval.az