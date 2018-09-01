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Дата: 2018/09/01 15:10
Раздел: Азербайджан
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Заведующий отделом по связям с общественностью Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской
Строительство моста через реку Самур на границе России и Азербайджана в рамках транспортного коридора »Север — Юг»
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою деятельность в нашей стране военным атташе Вооруженных сил
В субботу завершился официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с Владимиром Путиным пригласил своего российского коллегу посетить Баку.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает то, что Россия продолжит прикладывать усилия к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Азербайджан закупил у России продукцию военно-технического назначения на более чем $5 млрд.